Con Donnarumma ai saluti, il Milan cerca un sostituto tra i pali, nel mirino c’è un portiere interessante, che piace anche alla Lazio

Che Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan, a parametro zero, a fine stagione non è una novità, anzi. Il portiere di Castellamare di Stabia, assieme al suo agente Mino Raiola, non hanno ancora trovato un accordo con la dirigenza dei rossoneri per il rinnovo di contratto, e all’orizzonte si profila sempre di più un approdo dell’estremo difensore azzurro alla Juventus. Per forza di cose, quindi, Maldini & co devono correre ai ripari nel calciomercato estivo, cercando una figura che non faccia rimpiangere Gigio. Al momento ci sarebbe un candidato all’altezza, seguito anche da un’altra squadra di Serie A.

Calciomercato Milan, per il dopo Donnarumma c’è Rico | Scambio col PSG

Secondo quanto riportano da ‘Estadio Deportivo’, media spagnolo, il nome finito sulla lista di Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, per sostituire il quasi probabile partente Donnarumma, è il secondo portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico. Lo spagnolo, anni 27, è arrivato in Francia nel 2019 e quest’anno non ha trovato molta fortuna tra i pali della squadra di mister Pochettino.

Il suo valore di mercato si aggira intorno ai 7 milioni di euro, ma il contratto che lo lega ai parigini fino al 2024 fa salire di molto la sua quotazione, calcolata intorno ai 20-25 milioni. Per poterlo strappare alla concorrenza della Lazio, che ha bisogno più che mai di un portiere giovane e affidabile e che sta monitorando il secondo di Keylor Navas, il Milan potrebbe mettere sul piatto il suo capitano, il difensore centrale Alessio Romagnoli.

I francesi, infatti, sono alla ricerca di un difensore, e l’agente del numero 13 rossonero, Raiola manco a dirlo, vanta un ottimo rapporto con Leonardo, direttore tecnico del PSG. La proposta è quindi quella di uno scambio alla pari. Anche sul fronte ingaggi, i due giocatori percepiscono uno stipendio simile: Rico prende sui 3 milioni e 720 mila euro lordi a stagione, mentre Romagnoli percepisce 3,5 milioni netti.

Insomma, con la Juventus in pole per raccogliere le prestazioni di Donnarumma, il Milan punta allo spagnolo, che con l’approdo in Serie A avrebbe modo di mettersi in mostra e dare uno sprint alla sua carriera.