Il Milan vuole chiudere al meglio l’annata e intanto pensa anche al futuro: può partire un elemento importante, cresce la concorrenza

Franck Kessie, centrocampista del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di ‘Sportsweek’ per parlare del momento che vivono i rossoneri: “Per tornare grande al Milan manca la continuità nei risultati. Le grandi squadre non si accontentano mai, vogliono vincere tutte le partite. Questa deve essere la nostra mentalità. Sappiamo che non è possibile vincere sempre, ma dobbiamo provarci. Ma siamo già una grande squadra“.

Sul futuro: “Ora sono concentrato sul lavoro che dobbiamo finire e che deve portarci in Champions. A fine stagione parleremo col club. Da bambino tifavo Milan e andavo matto per Shevchenko. Il Milan era anche la mia squadra alla Playstation. Era facile tifare per loro: a quei tempi vincevano tutto. Quando ho indossato per la prima volta la maglia rossonera non ci credevo“.

Calciomercato Milan, futuro Kessie: si fa avanti il Manchester United. C’è anche il Real Madrid

Tutte le attenzioni sono rivolte adesso sul finale di campionato, ma il futuro di Franck Kessie appare tutt’altro che scontato al momento. Il suo contratto infatti è in scadenza nel 2022 e non sembra esserci ancora accordo per il rinnovo. La società non vuole rivivere ciò che sta succedendo con Donnarumma o Calhanoglu e vuole provare a trovare una soluzione.

Il club rossonero però non va oltre i 4 milioni già offerti, mentre l’ivoriano vorrebbe circa 4.5-5 milioni di euro all’anno. A insidiare e creare pericoli al Milan ci sono Real Madrid e Manchester United interessate al centrocampista. I ‘Red Devils’ in particolare potrebbero fare un tentativo in caso di addio di Paul Pogba e potrebbero mettere sul piatto 6-6.5 milioni di ingaggio per battere la concorrenza.

Kessie è un elemento importantissimo del centrocampo rossonero ma il suo futuro non sembra così certo: le big si fanno avanti e il Milan rischia di perderlo.