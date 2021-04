Calciomercato Milan, Maldini punta Ceballos | Cifre e dettagli

Il Milan potrebbe presto andare all’assalto di un colpo interessante dalla Spagna sul calciomercato. Il gioiello di ritorno dal Real Madrid potrebbe far comodo a Pioli

Il Milan si avvia verso un finale di stagione che si preannuncia importante per il ritorno in Champions League dei rossoneri. Il Diavolo, infatti, ha accumulato, dopo una stagione a tratti ampiamente positiva, un buon vantaggio sulle avversarie. Tra presente e futuro, le prospettive ora riguardano sicuramente i rinnovi di contratto e la corsa alla Champions League. Se l’obiettivo dovesse essere centrato, sul calciomercato non mancano le opzioni per ristrutturare profondamente la rosa. Attenzioni in particolare a cosa potrebbe succedere sulla trequarti.

Sembra quella una delle zone di campo in cui Paolo Maldini potrebbe intervenire in maniera importante. Il centrocampo attualmente è strutturato in maniera decisamente fisica con un colosso come Kessié a spadroneggiare e dare libertà di agire ai tre interpreti alle spalle di Zlatan Ibrahimovic. In attesa di sapere, dunque, quale sarà il futuro di Brahim Diaz, il Milan potrebbe andare all’assalto di un talento che nell’ultima stagione non è riuscito a rispettare i suoi standard. Di chi si tratta e la possibile trattativa.

Calciomercato Milan, dalla Champions a Ceballos: i margini per l’affare

Secondo quanto riporta ‘fichajes.net’, oltre a Thauvin, da tempo nel mirino dei rossoneri, ci sarebbe l’opzione parallela di Dani Ceballos che potrebbe essere colta per la Champions League. Il centrocampista piace non poco per qualità e caratteristiche. Ha un contratto fino al 30 giugno 2023 e dovrebbe rientrare dal prestito all’Arsenal, mentre la sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Attualmente ha uno stipendio da poco più di 3 milioni di euro a stagione, ma Maldini sembra avere un piano ben preciso da attuare. Vorrebbe concludere infatti l’affare in prestito con diritto di riscatto. Vedremo se il Real accetterà questa formula.