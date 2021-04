Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Pogba | "Può concludersi"

La Juventus potrebbe mandare in porto lo scambio tra Cristiano Ronaldo e Paul Pogba con il Manchester United

Il futuro di Cristiano Ronaldo è sempre più in bilico, soprattutto dopo la sospensione della Superlega dopo solo 48 ore. La Juventus si trova in difficoltà economica e il suo ingaggio da 31 milioni di euro a stagione incide profondamente sul bilancio. Pochi sono i club che possono permettersi CR7, e uno di questi è il Manchester United. Si tratterebbe di un ritorno del portoghese coi Red Devils, la squadra con cui si è affermato come uno dei due calciatori che hanno segnato quest’epoca calcistica.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno in Premier per Ramsey | Offerta e controfferta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, niente riscatto | Scambio per Danilo!

Juventus, scambio Ronaldo-Pogba

Del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, ha parlato Massimo Franchi, giornalista di ‘Tuttosport‘, ai microfoni di ‘TopCalcio24‘ in merito anche allo scambio con Paul Pogba. Di seguito, le sue dichiarazioni: “Quando la Juve venne eliminata dal Porto, si parlò del ritorno di Ronaldo a Manchester con Pogba a fare il percorso inverso. Se Raiola e Mendes si muovono, l’operazione può concludersi. CR7 ha sempre detto che se dovesse tornare in Premier, lo farebbe solo per lo United“.

Franchi si è poi soffermato sulle esigenze della Juventus: “Col naufragio della Superlega non sarà semplice fare mercato, deve rinforzare il centrocampo. Chiunque arriverà, sarà sicuramente di livello inferiore rispetto a Ronaldo. Bisogna prendere tre centrocampisti di livello assoluto, di cui un top player, Pogba. Il portoghese non vive più bene l’ambiente bianconero“.