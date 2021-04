Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Inter e Milan ko!

Milenkovic osservato speciale in Fiorentina-Juventus: ipotesi di scambio in vista del calciomercato estivo. Cifre e dettagli

A Firenze per consolidare un posto in Champions League. La Juventus fa visita alla Fiorentina di Iachini con l’obiettivo di dare continuità al successo ottenuto nel turno infrasettimanale contro il Parma. I bianconeri si sono riportati a -1 dal Milan secondo, raggiungendo l’Atalanta a quota 65. Anche il Napoli di Gattuso è però in agguato e la squadra di Pirlo non può più permettersi passi falsi. L’obiettivo Champions, infatti, è di quelli da non fallire, anche per non compromettere la programmazione della nuova stagione in sede di calciomercato. In questo senso, al ‘Franchi’ di Firenze l’osservato speciale sarà Nikola Milenkovic, che fa gola anche a Inter e Milan. Ecco l’ipotesi di scambio tra Juve e Fiorentina: tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, sfida a Inter e Milan | Scambio per Milenkovic!

Il difensore serbo è in scadenza di contratto nel 2022 e sembra intenzionato a non rinnovare con la Fiorentina. Già cercato anche da Inter e Milan, con ogni probabilità il 23enne cambierà dunque squadra nel calciomercato estivo. Su di lui c'è anche il club bianconero, che potrebbe offrire uno scambio ai viola. La deludente stagione di Merih Demiral, caratterizzata da diversi errori ed anche infortuni, potrebbe infatti spingere la dirigenza della Juve a proporre il giovane centrale turco in cambio di Milenkovic. La valutazione di entrambi i calciatori si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.

Un’ipotesi di scambio alla pari che permetterebbe alla Fiorentina di non rischiare di perdere il classe 1997 a zero, e alla Juventus di assicurarsi un difensore di assoluta affidabilità che conosce molto bene il campionato italiano. Inter e Milan sono dunque avvisate: dopo Bernardeschi e Chiesa, i bianconeri potrebbero tornare a pescare a Firenze.