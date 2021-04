La Juventus nel prossimo calciomercato estivo potrebbe entrare in un intreccio con il Manchester United: Haaland e non solo decisivi

Manca ancora qualche tempo all’inizio della prossima sessione estiva di calciomercato, ma la Juventus è già al lavoro per cercare di assicurarsi colpi importanti. In vista della prossima stagione infatti potrebbe arrivare una vera e propria rivoluzione, con diversi protagonisti in rosa che potrebbero cambiare. Così la società bianconera mette nel mirino diversi obiettivi importanti, che alzerebbero il livello della rosa. Un’ottima occasione potrebbe arrivare dal Manchester United, grazie alla pressione di Bruno Fernandes.

Infatti, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Don Balon’, una delle condizioni per il rinnovo del portoghese sarebbe l’acquisto di almeno uno tra Haaland e Sancho dal Borussia Dortmund. Per fare in modo che questo avvenga però i ‘Red Devils’ dovranno vendere per fare cassa. Così a dire addio potrebbe essere un obiettivo della Juventus.

Calciomercato Juventus, Haaland libera Pogba: occasione per il ritorno

Una situazione importante nel prossimo calciomercato estivo potrebbe aprirsi per la Juventus. Infatti da tempo tra i bianconeri si sogna il ritorno di Paul Pogba, centrocampista del Manchester United per il quale potrebbe aprirsi uno spiraglio di speranza.

Infatti se il club inglese vorrà acquistare uno dei talenti del Borussia Dortmund, Haaland o Sancho, dovrà inevitabilmente vendere qualche giocatore importante per fare cassa. Uno di questi potrebbe essere proprio Pogba, che nel 2022 vedrà scadere il proprio contratto con i ‘Red Devils’. Certo il suo acquisto non sarà facile da sostenere per la Juventus, visto che comunque il club inglese continua a valutare il francese intorno ai 60-70 milioni di euro. Il primo passo importante però è il fatto che la permanenza del centrocampista a Manchester sembra non essere più scontata, e i bianconeri possono così ricominciare a sognare il suo ritorno.