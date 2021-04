La Juventus è pronta a sfilare un altro colpo al Milan rubando un pezzo per l’attacco, in arrivo dalla Germania

In vista del prossimo anno, la Juventus ha in mente una rivoluzione in tutti i reparti. L’eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Porto e il quarto posto ballerino in campionato (leggi: abbandono di ogni velleità per il decimo scudetto consecutivo), hanno costretto i bianconeri a rivedere parte della propria rosa. Nonostante il centrocampo rimanga uno dei talloni d’Achille della squadra di mister Andrea Pirlo, anche per l’attacco circolano nomi interessanti per il calciomercato, anche in salsa ‘beffa’ al Milan, con Paolo Maldini che aveva già preparato il colpo dalla Germania.

Calciomercato Juventus, per l’attacco si guarda a Kramaric | Beffa al Milan

Per affiancare Cristiano Ronaldo nell’attacco della Juventus, la dirigenza capitanata da Fabio Paratici, secondo quanto rivelano dal portale spagnolo ‘Donbalon.com’, avrebbe pensato al croato Andrej Kramaric, già finito nel mirino del Milan, come già detto ieri proprio qui.

Il ventinovenne, trent’anni a giugno, ha un contratto in scadenza nel 2022 con l’Hoffenheim, undicesimo in Bundesliga e fuori da ogni lotta per accedere alle competizioni Uefa. Per questo motivo, il calciatore non avrebbe nessuna intenzione di continuare la sua esperienza in Germania. Molto corteggiato in passato dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, l’attaccante, che ha realizzato 21 gol e 4 assist in 30 partite, potrebbe quindi approdare in Serie A per circa 15-20 milioni di euro e fare il definitivo salto di qualità.

Kramaric, in effetti, era già stato accostato alla Juventus poco prima del suo arrivo al Leicester, ma poi non se ne fece nulla (ovvio, no?). Ma con il probabile addio di Paulo Dybala a fine stagione a Torino, l’approdo sembra molto più facile. Certo, sarebbe anche il secondo sgarbo in poco al Milan, visto e considerato il forte interesse dimostrato dai bianconeri per il portierone della Nazionale azzurro, Gianluigi Donnarumma, anche lui prossimo ai saluti con il club di Scaroni qualora non si dovesse trovare un accordo per il rinnovo di contratto entro giugno.