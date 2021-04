La Juventus è già orientata su quelle che, il prossimo luglio, potrebbero essere le operazioni di calciomercato da concretizzare sia in entrata che in uscita. In tal senso, occhi Spagna per lo scambio che sarebbe clamoroso: top player e plusvalenza

La delicata sfida contro la Fiorentina per confermarsi tra le prime quattro in Serie A e avvicinarsi ad un posto per la partecipazione alla prossima Champions League. Non solo calcio giocato, però, per la Juventus che programma i prossimi colpi in vista del calciomercato estivo. La dirigenza della ‘Vecchia Signora’ guarda in casa Barcellona e pensa al clamoroso scambio per arrivare a Sergio Busquets: cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, scambio Ronaldo-Pogba | “Raiola e Mendes si sbrighino”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno in Premier per Ramsey | Offerta e controfferta

Calciomercato Juventus, super scambio e plusvalenza: colpo Busquets!

Il nome di Sergio Busquets è destinato a ritornare, con prepotenza, per la mediana bianconera. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus avrebbe tutta l’intenzione di consolidare l’asse di mercato con il club di Laporta per tentare di regalare a Pirlo il forte centrocampista spagnolo. Il nome caldo per convincere il Barcellona è quello di Leonardo Bonucci, in scadenza nel 2024 con la società torinese.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Per il difensore, tra i candidati a vestire la fascia da capitano nelle prossime stagioni in bianconero, non è esclusa la possibilità di vivere una nuova esperienza all’estero. Bonucci attualmente guadagna 6,5 milioni di euro a stagione, a differenza di Busquets che ha un ingaggio a Barcellona di poco superiore ai 9 fino al 30 giugno 2023. La valutazione dei due big si aggirerebbe, almeno, intorno ai 20-25 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, niente riscatto | Scambio per Danilo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, ritorno a rischio | Scambio in Premier!

Uno scambio tra i due permetterebbe sia ai bianconeri che ai blaugrana di mettere a bilancio un’importante plusvalenza, in un periodo di forte crisi economica anche per i top club europei.