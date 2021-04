L’Inter continua ad osservare temi legati al calciomercato in vista della prossima stagione: occhio al pericolo Premier per Lukaku

Ormai ci siamo. L’Inter è ad un passo dalla vittoria dello scudetto, a sole sei giornate dalla fine del campionato. I nerazzurri hanno acquisito totale consapevolezza dei propri mezzi dall’inizio del girone di ritorno in poi, collezionando ben undici successi consecutivi. Hanno dimostrato di non avere altre squadre alla loro altezza in Serie A, con una rosa assolutamente di primissimo livello. I milanesi, però, dovranno fare molta attenzione in ambito di calciomercato ai propri pezzi pregiati. Sono diversi i calciatori della ‘Beneamata’ che attirano l’interesse da parte dei grandi club europei e la società farà di tutto per trattenerli e migliorare ancora il percorso svolto fino a questo momento. In questo senso, occhio al possibile assalto a Romelu Lukaku da parte di un club di Premier League. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Inter, pericolo Chelsea per Lukaku

Sarà importante per la squadra di Conte migliorare le prestazioni in Europa. Dopo la conquista dello scudetto, i nerazzurri potranno concentrarsi maggiormente sul cammino nella massima competizione europea, dove hanno collezionato più di un fallimento negli ultimi due anni. Avranno bisogno di poggiarsi ancora sulle certezze attuali, cercando di non dire addio a nessuno dei big presenti ora nella rosa e magari puntellando lo scacchiere a disposizione del tecnico.

A tal proposito, la società dovrà fare molta attenzione al futuro di Lukaku. Il belga sta raccogliendo numeri pazzeschi da quando è atterrato a Milano sponda Inter. Tanti grandi club, perciò, sarebbero desiderosi di poter contare sulle sue prestazioni sportive. In particolare, secondo quanto riferisce l’esperto di calciomercato Christian Falk tramite il proprio profilo Twitter, il bomber classe ’93 sarebbe un’opzione prioritaria per il Chelsea di Tuchel in alternativa a Erling Haaland per il reparto offensivo.

Sembrava inizialmente che i ‘Blues’ fossero orientati ad intervenire a centrocampo con il profilo di Jude Bellingham – altra pedina in forza al Borussia Dortmund – ma il giornalista ha prontamente smentito questa ipotesi. Situazione in divenire, con l’Inter che si prepara a resistere alle eventuali offensive estive per il suo giocatore più importante.