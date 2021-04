Dopo le dichiarazioni contro le squadre ancora dentro il progetto SuperLega, il presidente Uefa Ceferin finisce nel mirino dei tifosi su Twitter

Il sogno della SuperLega è tramontato nel giro di poco più di due giorni. Tra defezioni dei 12 club fondatori, e il dietrofront anche di JPMorgan, il campionato ‘elitario’ che sarebbe potuto partire ad agosto del 2021 non ha saputo da fare. Le polemiche, tuttavia, ancora non si sono spente, e dopo le dichiarazioni del presidente Uefa, Aleksander Ceferin, che ha minacciato chi ancora non ha rinunciato al progetto di essere fuori da tutte le competizioni organizzate dall’organismo – Champions ed Europa League, quindi -, su Twitter è impazzato uno hashtag che lo vuole fuori.

SuperLega, tifosi contro Ceferin dopo le dichiarazioni sulle coppe Uefa

Il calcio, questa settimana, ha tremato come non mai. Ma l’ultimo atto per Juventus, Milan, Real Madrid e Barcellona, che ancora non hanno abbandonato il progetto SuperLega, pare che ancora non sia stato scritto. Ceferin le vuole estromettere dalle competizioni Uefa, ma anche lui potrebbe dover rinunciare al suo ruolo. Anche perché se i tifosi sono riusciti a convincere 8 dei 12 club a rinunciare alla competizione, altrettanto potrebbero fare con il numero uno dell’organizzazione calcistica europea.

Su Twitter Italia, infatti, subito dopo quanto lui ha detto, è spopolato l’hashtag #CeferinOut, con gli amanti di Juventus e Milan che non le hanno mandate a dire al presidente Uefa. C’è chi pensa che sia “vergognoso per millemila motivi“, chi crede che sia una persona “livorosa e vendicativa, che non perde occasione di insultare in modo vergognoso“, e ancora chi lo considera “un dittatore“.

Mi unisco alla tendenza #CeferinOut Vergognoso per millemila motivi — Martina (@MartiBC97) April 23, 2021

#CeferinOut perché il calcio europeo non merita di essere guidato da persone livorose e vendicative, che non perdono occasione di insultare in modo vergognoso, anziché cercare di mediare le posizioni iniziando a dare risposte ai club per far fronte alla crisi del sistema. pic.twitter.com/vU6aXbbAAr — Nicola Negro (@nicolanegro) April 23, 2021

La UEFA è in mano a un dittatore con manie di onnipotenza. Mi consola il fatto che la storia (anche recente) insegna che prima o poi i dittatori fanno tutti una brutta fine.#CeferinOut — 𝕲𝕴𝖀𝕾𝕰𝕻𝕻𝕰 (@JPeppp) April 23, 2021

Ma a scatenare i tifosi sono soprattutto le dichiarazioni contro il numero uno della Juventus, Andrea Agnelli, che il presidente ha definito un ‘criminal layer’ nell’intervista ad Associated Press.

RT PER SOSTENERE IL NOSTRO IMMENSO PRESIDENTE @andagn E DISTRUGGIAMO TWITTER CON #CeferinOut pic.twitter.com/XpdNuPjMlh — JMercato #SuperLegue (@Jack47122852) April 23, 2021

Tornando all’inizio: se il sogno SuperLega è tramontato, quanto ancora si trascineranno le polemiche?