Dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, il Milan starebbe pensando così anche ad un profilo come vice del campione svedese

Il Milan non si ferma e continua a lavorare in ottica futura. La società rossonera starebbe al lavoro per nuove idee interessanti dopo l’annuncio ufficiale del rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic. L’obiettivo della compagine milanese resta quello di qualificarsi alla prossima Champions League, ma nelle ultime uscite stagionali Donnarumma e compagni non sono apparsi in grande forma. A San Siro è arrivata anche la sconfitta a sorpresa contro il Sassuolo: lunedì sera ci sarà l’altra sfida delicata contro la Lazio all’Olimpico, reduce dalla roboante sconfitta contro il Napoli.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, rinnovo e addio Juventus | Pronta la firma

Calciomercato Milan, Kramaric idea per l’attacco

Dopo cinque stagioni in Bundesliga con maglia dell’Hoffenheim, Andrej Kramaric, potrebbe pensare di salutare al termine della stagione il club tedesco. Come svelato dal quotidiano ‘Bild’, l’attaccante è estremamente insoddisfatto dell’andamento della stagione. Così il croato potrebbe andare altrove con il Milan sempre interessato alle sue qualità. Il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022 e in questa stagione ha messo a segno ben 21 reti.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Gomez torna in Italia | Scambio a sorpresa

Il suo profilo sarebbe anche gradito a Stefano Pioli come alternativa al campione svedese, Zlatan Ibrahimovic, che vestirà per un’altra stagione la maglia rossonera. In estate potrebbero esserci così novità importanti per continuare il percorso di crescita iniziato nel 2020. Proprio con l’arrivo a Milano dell’ex Inter e Juventus, la società milanese è tornata a collezionare risultati importanti tornando alla carica anche a livello internazionale con un buon percorso in Europa League.

Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato: tutto passerà però alla prossima qualificazione alla Champions League. I rossoneri avranno sfide delicate con un rush finale da urlo: perdere altri punti significherebbe anche rischiare di qualificarsi alla massima competizione europea. Dopo tanti mesi vissuti da capolista, per Stefano Pioli sarebbe davvero un fallimento.