La Juventus è già concentrata sulle prossime operazioni di calciomercato, con il nome di Danilo sul taccuino del top club europeo: ‘no’ al riscatto, ipotesi scambio in estate

I tre punti conquistati contro il Parma, la Fiorentina nel prossimo impegno di campionato. Dal campo, per chiudere al meglio la stagione, al calciomercato la Juventus è proiettata su quelle che saranno le operazioni che rischiano di modificare, non poco, la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. In tal senso, il top club mette nel mirino il brasiliano Danilo: intreccio e scenario per l’estate.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, clamoroso Exor | La decisione sul club

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, le cessioni di Paratici | 100 milioni!

Calciomercato Juventus, Leonardo ‘scarica’ Florenzi: idea scambio

Il futuro di Alessandro Florenzi potrebbe non essere a Parigi. Il terzino, stando a quanto riporta ‘Calciomercato.it’, rischia di non essere riscattato dalla società di Al-Khelaifi. Leonardo sta valutando già alcune alternative, con un nome in particolare sul suo personalissimo taccuino per giugno. Si tratta di Danilo, terzino e all’occorrenza centrale valutato 25-30 milioni e che sta chiudendo in crescendo la stagione con la Juventus. La volontà del club bianconero sarebbe quella di mantenere in rosa l’ex Manchester City anche se, con la giusta occasione, l’esterno verdeoro potrebbe dire addio a giugno.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In tal senso, Danilo potrebbe rientrare in uno scambio per uno dei due obiettivi bianconeri che, da tempo, sono nel mirino di Paratici. Da un lato Leandro Paredes, accostato già la scorsa estate alla Juventus e valutato 40 milioni dal PSG. Dall’altro vi è sempre Mauro Icardi, offuscato da Kean e Mbappè e destinato a partire, nonostante l’importante richiesta del club di Al-Khelaifi di 40-45 milioni per la cessione del bomber. Sullo sfondo, sia per il PSG che per la Juventus, rimane il nome di Bellerin.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sorpresa in panchina | Un ct nel mirino

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Dybala | Annuncio e scambio per la ‘Joya’

Il terzino ha avuto il via libera dall’Arsenal per salutare in estate: i contatti con i francesi sono già stati avviati, nei prossimi giorni potrebbero esserci i colloqui per il possibile approdo in Serie A del terzino spagnolo.