La Juventus prepara la nuova stagione e pensa al tecnico a sorpresa per rimpiazzare Pirlo: si pensa al ct!

È un’annata complicata quella vissuta dalla Juventus, che ha reso difficile il proprio percorso attraverso troppi passi falsi e ora deve provare a rialzarsi in maniera definitiva per chiudere al meglio la stagione, anche se gli obiettivi rimasti non sembrano essere troppi. I bianconeri infatti sono al momento al terzo posto in classifica in Serie A e sono ormai troppo lontani dalla vetta.

L’Inter è al comando da quasi tre mesi e non sembra più intenzionata a dire addio al primo posto, visto che ha accumulato un vantaggio di ben undici punti rispetto ai bianconeri e dieci punto rispetto al Milan, che è al secondo posto. Per la ‘Vecchia Signora’ l’obiettivo è diventato quello di arrivare in Champions League, oltre a ben figurare nella finale di Coppa Italia di metà maggio contro l’Atalanta.

Calciomercato Juventus, idea a sorpresa Low per la panchina

I mesi difficili vissuti dalla Juventus hanno portato in maniera inevitabile a delle riflessioni da parte della società, che ora deve decidere i movimenti da fare in futuro per ripartire al meglio nella prossima annata. Per questo motivo è in dubbio la posizione di Andrea Pirlo, che ha portato la Juventus a perdere uno scudetto dopo nove anni consecutivi di successi.

Ci sono diversi tecnici importanti già liberi o che si libereranno a breve, e uno di questi è Joachim Low. Il commissario tecnico della Germania è ormai in procinto di salutare la Nazionale, che si affiderà ad Hans Flick, pronto a salutare il Bayern Monaco. Per questo motivo potrebbe essere un obiettivo importante per la Juventus, così come riportato da ‘Don Balon’.

Anche Cristiano Ronaldo gradirebbe una mossa del genere visto che con ogni probabilità resterà in bianconero anche nel 2022, rispettando il suo contratto.