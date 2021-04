Calciomercato Juventus, clamoroso Exor | Cessione delle quote

La Juventus esce con le ossa rotte dalla sospensione della Superlega poco dopo la sua istituzione: la decisione della Exor

Come confermato dagli stessi presidenti, i club che hanno aderito alla Superlega stanno attraversando gravi difficoltà finanziare. La pandemia ha dato il colpo finale a dei bilanci già ampiamente disastrati, e gli stadi chiusi hanno poi fatto il resto. Una delle società messe peggio è la Juventus, che deve fare i conti anche con la figura di Agnelli che ha perso di credibilità dopo il caos degli ultimi giorni e la sospensione della nuova competizione. La Exor, a questo punto, starebbe valutando delle soluzioni ‘estreme’.

Juventus, la Exor cede le quote

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘, la Exor sta valutando il futuro di Andrea Agnelli, ora in bilico. Ma soprattutto la cessione di una parte delle quote a un fondo di private equity per risanare i conti. Una notizia che avrebbe del clamoroso, anche se le quote di maggioranza resterebbero comunque alla Exor. In più Elkann non sarebbe contento di ciò che ha fatto Andrea Agnelli e starebbe pensando a una rivoluzione a livello dirigenziale, con Alessandro Nasi primo candidato come nuovo presidente della Juventus.