Il futuro di Paulo Dybala è sempre in bilico. L’attaccante argentino della Juventus è tornato a parlare in diretta: ecco il suo annuncio

Una stagione vissuta tra alti e bassi per Paulo Dybala, che vuole recuperare in fretta tutto il tempo perso negli ultimi mesi. Un fastidioso infortunio al ginocchio l’ha costretto a stare fuori per diverso tempo: ora la “Joya” vuole tornare a brillare proprio come ai vecchi tempi mettendo in luce il suo mancino da urlo. Il futuro dell’attaccante argentino resta in bilico: tra il possibile rinnovo contrattuale e l’addio al termine della stagione. Lo stesso giocatore della Juventus è tornato a parlare dei vari interessamenti delle big d’Europa.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, rinnovo e addio Juventus | Pronta la firma

Calciomercato Juventus, l’annuncio di Dybala sul futuro

Così in diretta su Twitch con lo streamer Ibai Llanos lo stesso Dybala ha aperto anche all’addio con l’Atletico interessato da tempo: “Morata viene da lì, mi ha parlato bene del club. La gente è molto calda, ovvio parliamo di una grande squadra”.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, Gomez torna in Italia | Scambio a sorpresa

Così l’attaccante spagnolo è arrivato in prestito annuale oneroso proprio dall’Atletico Madrid: ora ci potrebbero essere novità legate anche a Dybala. Il club spagnolo potrebbe mettere sul piatto la parte restante di Morata cedendolo così a titolo definitivo più il cartellino dell’ex centrocampista dell’Inter Kondogbia. Il sogno dei bianconero resta Saul, in grado di far fare il salto di qualità alla compagine bianconera. Un intreccio di mercato che darebbe via a numerose operazioni interessanti.

Il futuro dell’ex Palermo potrebbe essere anche altrove. Dopo l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, il suo processo di crescita si è stoppato incredibilmente alternando giocate eccezionali a periodo davvero bui. Dybala vorrebbe tornare ad essere la stella indiscussa, proprio come ai tempi della doppietta in Champions al Barcellona. Da più di un anno c’è stata una grande flessione a suon di prestazioni da dimenticare.