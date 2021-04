Luciano Spalletti non vede l’ora di tornare protagonista su una panchina di Serie A: la scelta con la beffa all’Inter

Prima l’esonero all’Inter con l’arrivo di Antonio Conte a Milano per un nuovo progetto, poi i tanti mesi trascorsi a casa senza calcio. Ora Luciano Spalletti non vede l’ora di tornare alla carica per un nuovo progetto interessante. Secondo gli ultimi retroscena di calciomercato il tecnico di Certaldo sarebbe molto vicino al Napoli per il post Gattuso. La compagine partenopea sta risalendo alla grande in classifica cercando di rientrare tra le prime quattro della classe. Dopo l’eliminazione in Europa League, gli uomini di Rino Gattuso stanno macinando tanti punti superando anche Roma e Lazio ed ora si apprestano a mettere in apprensione le altre big della Serie A.

Calciomercato Inter, Emerson Palmieri per Spalletti

Stando a ‘Interlive.it‘ lo stesso Luciano Spalletti potrebbe chiedere al club di De Laurentiis il primo colpo di mercato. Si tratta del terzino italo-brasiliano, Emerson Palmieri, attualmente al Chelsea e che si è imposto nel calcio che conta proprio sotto la sua gestione alla Roma. La sua cessione è sempre più vicino con i “Blues” che lo valutano intorno a 12-15 milioni di euro.

Il Napoli continua a monitorare il fronte calciomercato prendendo in esame così il profilo del prossimo allenatore. Saranno le ultime partite di Rino Gattuso, sempre più vicino all’addio. Qualcosa si è rotto nel rapporto con la società e non ci sarebbero margini per continuare ancora insieme. Spalletti potrebbe essere così il prossimo tecnico della compagine partenopea, per puntare questa volta allo Scudetto.

Un’idea suggestiva in vista della prossima stagione: il Napoli vuole tornare alla carica subito con colpi da urlo per dimenticare la stagione ricca di problematiche. Tra i casi di Covid e i vari infortuni, la compagine partenopea ha dovuto scendere in campo spesso con le terze scelte.