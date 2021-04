L’Inter si avvicina, giornata dopo giornata, al tanto desiderato scudetto. I nerazzurri, però, valutano già le prossime operazioni di calciomercato: spunta la possibilità del clamoroso ritorno del bomber la prossima estate

La sfida casalinga contro il Verona per mantenere il distacco di dieci punti sul Milan secondo in classifica. La vetta della Serie A resta a tinte nerazzurre, con Conte che tuttavia pianifica i prossimi innesti in vista del calciomercato estivo per la sua Inter. In tal senso, la priorità come si sa ormai da mesi, resta un attaccante che possa far rifiatare Lukaku. Spunta la clamorosa suggestione italiana: l’ex può fare ritorno a fine stagione.

Calciomercato Inter, spunta l’ex nerazzurro: idea vice Lukaku

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, le big italiane starebbero monitorando il panorama degli attaccanti, soprattutto in Italia, per la stagione 2021/22. Tra i numerosi nomi accostati all’Inter, a spuntarla come possibile vice Lukaku potrebbe essere nientemeno che Mattia Destro. Il 30enne è tornato a splendere con la maglia del Genoa, con la quale ha già messo a segno 11 reti, ed 1 assist vincente, in 26 presenze tra campionato e Coppa Italia.

Un rendimento che sta facendo risaltare il nome della punta di scuola Inter, sul taccuino della dirigenza nerazzurra. Il Genoa, che perderà anche Scamacca pronto a tornare al Sassuolo dopo il prestito in Liguria, per la punta di Ascoli Piceno proverebbe a chiedere 6-7 milioni. Il prossimo rinforzo in attacco per la squadra di Conte può dunque essere Mattia Destro.

La caccia al vice Lukaku prosegue in casa Inter e il centravanti, ex Roma e Milan, può riscattarsi compiendo, ancora una volta, il salto in una grande squadra come quella nerazzurra che con ogni probabilità tra poche settimane sarà campione d’Italia.