Aleksander Ceferin, presidente dell’Uefa, ha rilasciato nuove dichiarazioni riguardo al tema Superlega ma non solo: ancora una forte risposta al presidente della Juventus Andrea Agnelli

Sono stati giorni caldissimi, movimentati, per l’intero movimento calcistico. La nascita della Superlega, l’apparente accantonamento del progetto e le eventuali ripercussioni nei confronti delle società coinvolte, con un occhio particolare nei confronti del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Di questo e altro ha parlato nelle scorse ore Aleksander Ceferin: ecco le parole del presidente dell’Uefa.

Superlega, Ceferin all’attacco: “Ci saranno conseguenze”

Intervistato dal media sloveno ‘24ur‘, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin è tornato a parlare di Superlega: “Penso che non ci sia mai stata una Superlega, un tentativo di stabilire una fantomatica lega di ricchi che non seguisse nessun sistema, senza tenere in considerazione cultura e tradizione”, ha detto Ceferin secondo quanto riportato da ‘Gazzetta.it’. “Ci hanno sottovalutato, tipico di chi è circondato da chi annuisce. D’ora in avanti mi aspetto che nessuno, nel mondo del calcio, mi sottovaluti”, ha detto Ceferin togliendosi più di un sassolino dalla scarpa. Nel mirino, poi, ancora una volta vi è Andrea Agnelli.

Del presidente della Juventus, il numero uno dell’Uefa ha detto: “Io troppo ingenuo alle promesse di Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma meglio essere ingenuo che bugiardo. Sabato ho sentito 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero, tutto inventato“. Ceferin continua nella ricostruzione degli ultimi giorni: “Avremmo dovuto uscire con un comunicato, mi disse di preparare una bozza. Mi ha detto che non gli piaceva molto, che l’avrebbe cambiata e mi avrebbe richiamato. Non lo ha più fatto e ha spento il telefono“.

Una conclusione, infine, su possibili ripercussioni nei confronti dei club coinvolti: “Non dico che non parleremo, dovremo valutare la situazione per un determinato club e vedere come va a finire. Se vogliono giocare nelle nostre competizioni, dovranno avvicinarsi. Terremo conto del fatto che i club inglesi hanno ammesso l’errore”.