Spettacolo al Maradona tra Napoli e Lazio: la serata magica di Insigne regala 3 punti fondamentali agli azzurri

Il posticipo della 32esima giornata di Serie A tra Napoli e Lazio regala spettacolo a tutti gli appassionati. Al Diego Armando Maradona termina 5-2 in favore dei partenopei che dominano la partita ma rischiano di farsi recuperare dai biancocelesti. La sblocca Lorenzo Insigne dopo pochi minuti su calcio di rigore, 5 minuti dopo raddoppia Politano e nel secondo tempo il Napoli dilaga: Insigne si inventa un gol dei suoi e arriva a 17 centri in campionato colpendo il suo ex compagno Reina con un tiro a giro imprendibile.

Napoli-Lazio 5-2 | Tabellino marcatori

Allo show di Insigne si unisce anche Mertens che sigla il 4 a zero con un gol straordinario che non lascia scampo a Reina, ma deve dividere il merito con Zielinski che ha un’invenzione da grande giocatore. La Lazio si sveglia per 5 minuti e trova due gol che fanno spaventare il Napoli, prima con Immobile che colpisce ancora una volta contro gli azzurri, e poi con Milinkovic-Savic su calcio di punizione.

Il Napoli risponde subito con Osimhen che chiude definitivamente i conti. Termina 5-2 per i partenopei che si avvicinano al quarto posto e danno una grande prova di forza. La Lazio adesso rischia concretamente di rimanere fuori dalla corsa Champions nonostante la partita da recuperare. Tabellino marcatori:

NAPOLI-LAZIO 5-2

7′ Insigne. 12′ Politano, 53′ Insigne, 65′ Mertens, 70′ Immobile, 74′ Milinkovic-Savic, 80′ Osimhen