La Roma non smette di lavorare sul futuro e pianifica mosse a sorpresa per l’estate: ben tredici addii previsti

Sembra ormai sfumato in maniera definitiva l’obiettivo Champions League per la Roma, che deve effettuare una maxi rimonta per ritrovarsi in una delle prime quattro posizioni di Serie A. I giallorossi infatti non stanno andando benissimo e la classifica sembra aver allontanato definitivamente la compagine allenata da Paulo Fonseca dai piani alti, visto il grande distacco che c’è con l’Atalanta.

La Roma era sicuramente partita con l’obiettivo di tornare in Champions League, ma i troppi passi falsi dei primi mesi hanno compromesso l’annata in tal senso. Il finale di stagione però appare tutt’altro che privo di emozioni per i giallorossi che hanno ancora un obiettivo importante: conquistare l’Europa League. Settimana prossima inizierà la semifinale contro il Manchester United.

Calciomercato Roma, ben tredici addii nella prossima estate: solo Reynolds via in prestito

La Roma intanto inizia a lavorare e programmare il futuro, ma prima di pensare ai possibili colpi in entrata studia le uscite, che farebbero rifiatare sicuramente le finanze del club. In estate rientreranno diversi giocatori dal prestito e si cercheranno nuove sistemazioni. Saranno ben tredici i calciatori verso l’addio nei prossimi mesi.

Nzonzi rientrerà dal prestito al Rennes, dove sta giocando tanto, e cercherà una nuova squadra per vivere esperienze importanti. Anche Olsen andrà via dopo il ritorno dall’Everton. Gli altri nomi che arriveranno nuovamente a Roma in estate e saluteranno sono Florenzi (dal PSG), Under (dal Leicester) e Kluivert (dal Lipsia). Si cercano anche nuove sistemazioni per i giovani come Coric, Bianda, Riccardi e Antonucci.

Possibile addio anche dei calciatori presenti in prima squadra come Pau Lopez, Pastore e Fazio. L’obiettivo di Pinto è dire addio a questi calciatori a titolo definitivo, ma c’è un nome che può salutare in estate in prestito, ovvero Reynolds. Con quest’ultimo dunque si chiude il cerchio dei tredici calciatori in uscita dalla Roma: dodici a titolo definitivo e solo uno in prestito.