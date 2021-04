Il Napoli punta al ritorno di un attaccante in Serie A: trattativa difficile, ma si lavora ad uno scambio che coinvolge anche Elmas, Inter beffata

Il Napoli è in piena lotta per un posto nella prossima Champions League. L’obiettivo è tutto da conquistare, ma la dirigenza partenopea già pianifica le mosse da attuare nel mercato estivo. La volontà del club è rinforzare la rosa in ogni reparto e l’ultima idea arriva dalla Spagna, con uno scambio che riporterebbe in Italia un attaccante.

Calciomercato Napoli, ritorno in Serie A

Il Napoli è alla ricerca di un profilo offensivo che possa ricoprire può ruoli nell’idea tattica di Gattuso, un giocatore adatto al 4-2-3-1. L’identikit porta a ‘Papu’ Gomez, trasferitosi a gennaio al Siviglia dopo una fine burrascosa con l’Atalanta. La qualità non si discute, e l’argentino è un profilo che piace anche perché può far la differenza da subito sia in campionato che in Europa.

Classe 1988, ha un contratto sino al 2024, ma ci sono le basi per una trattativa. Il Napoli vuole riportare il ‘Papu’ in Serie A e si pensa ad uno scambio con Stanislav Lobotka: lo slovacco è legato ai partenopei per altre tra stagioni, ma i titolari a centrocampo sono ormai Ruiz e Demme e lo spazio per lui è diminuito. Appena 14 le presenze in Serie A, e il Siviglia può rappresentare un’occasione per rilanciarsi.

Calciomercato Napoli, scambio e niente Inter

Tutti contenti, insomma, ma non proprio. Il Siviglia, infatti, non sarebbe in accordo sulla contropartita ed avrebbe puntato un altro calciatore: Eljif Elmas. Il ds Monchi vuole il talentuoso macedone classe 1999: due gol e un assist per lui in stagione e la sensazione che possa rappresentare un crack nei prossimi anni.

Elmas per Gomez: questa la controfferta del Siviglia, che attende una risposta dal Napoli. I margini per trattare ci sono, ma c’è da capire le intenzioni del Napoli su Elmas, giocatore che ha un contratto con i partenopei sino al 2025. Il club di De Laurentiis potrebbe così vincere la concorrenza di Inter e Roma e riportare il talento del ‘Papu’ in Serie A.