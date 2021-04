Ronaldo è sempre più nervoso: per la Juventus e non. E dopo le ultime notizie sulla SuperLega potrebbe sfumare anche il suo trasferimento

La SuperLega, nata e morta nel giro di poco più di 48 ore, ha lasciato degli strascichi anche per il calciomercato. E Ronaldo ne sa qualcosa. I rapporti che giocoforza si sono creati all’interno dell’ormai defunta organizzazione dei 12 club fondatori, lasciandone altri fuori dall’Olimpo dei migliori, hanno lasciato dei dissapori, che potrebbero interessare anche il campione portoghese.

D’altra parte, però, a CR7, le cose, non stanno andando bene neanche in campo. Ieri la ‘sua’ Juventus ha vinto contro il Parma, sempre più candidato alla retrocessione in Serie B, ma lui non ha timbrato il cartellino, portando a tre le gare di digiuno (nel computo anche quella contro l’Atalanta, in cui Cristiano Ronaldo non è stato neanche convocato dal mister Andrea Pirlo).

Calciomercato Juventus, sfuma il sogno Ronaldo-PSG | Tutti i dettagli

Iniziamo dal Ronaldo furioso, una versione un po’ rivisitata dal poema epico cavalleresco. Non segna – non l’ha fatto ieri, non l’ha fatto a Genoa, si deve arrivare al 7 aprile nel recupero contro il Napoli per trovare la sua ultima marcatura -, sui social non viene visto con favore (eppure sono un terreno su cui di solito il campione portoghese vola), e anche con i compagni le cose non vanno molto meglio. Se due indizi fanno una prova, tre sono quasi una certezza: il campione portoghese potrebbe lasciare Torino in estate.

Una delle sue destinazioni probabili, Parigi, sponda Paris Saint-Germain, però, potrebbe defilarsi per l’arrivo del cinque volte Pallone d’oro. Agli sceicchi, infatti, non è andata giù la scelta della Juventus, e del presidente Andrea Agnelli in primis, di creare la SuperLega, il campionato elitario nato e morto, di cui i ‘francesi’ non facevano parte. I rapporti, quindi, sono quanto mai tesi e riuscire a imbastire una trattativa per portare Cristiano Ronaldo alla corte di Mauricio Pochettino per la prossima stagione sono quasi ridotte al lumicino, rendendo di fatto il campione ancora più nervoso. Come finirà ancora non si sa, ma il portoghese ha bisogno di certezze.