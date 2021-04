La Juventus continua a seguire il profilo di Pau Torres in sede di calciomercato: arrivano buone notizie riguardo al talento

La Juventus deve riorganizzare i piani per il futuro. La Superlega avrebbe dato nuova linfa dal punto di vista economico ai bianconeri, permettendo loro di puntare anche a grandissimi colpi in entrata in vista della prossima stagione. Ma il successivo abbandono del progetto costringerà a rivedere la propria posizione. I piemontesi hanno bisogno di rinnovare e migliorare la rosa attuale. Dalla Champions League alla Serie A, troppe le prestazioni e i risultati deludenti accumulati dagli uomini di Pirlo. Le aspettative elevate del club impongono interventi significativi in ambito di calciomercato. Un reparto che potrebbe subire qualche modifica è senza dubbio la difesa. La società targata Agnelli continua a monitorare un profilo proveniente dalla Spagna e ci sarebbero buone notizie a questo proposito. Vediamo i dettagli.

Calciomercato Juventus, Pau Torres più vicino: il Real si defila

Potrebbe non arrivare alcun trofeo da tanti anni a questa parte in quel di Torino. La Juventus è rimasta in corsa solo per la Coppa Italia, ma in finale incontrerà la straripante Atalanta di Gasperini. Ancor più grave, i bianconeri rischiano fortemente di non accedere alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie. Sarebbe senza dubbio un fallimento dalle proporzioni gigantesche, che potrebbe dare vita a numerosi addii nella rosa. La società, perciò, non smette di concentrarsi anche in tema mercato.

In particolare, Paratici starebbe pensando ad eventuali interventi nella retroguardia. Il reparto difensivo necessiterebbe di uno svecchiamento e Chiellini è possibile decida di optare per il ritiro a fine stagione, considerando i numerosi stop fisici. Uno dei profili che la ‘Vecchia Signora’ continua a tenere d’occhio è quello di Pau Torres, centrale in forza al Villareal nella Liga.

Il classe ’97 sta dimostrando di avere doti fuori dal comune e ha attratto l’interesse dei grandi club europei. Ci sarebbero, inoltre, buone notizie riguardo a questo possibile colpo. Il Real Madrid aveva pensato allo spagnolo per raccogliere l’eredità del probabile partente Sergio Ramos. Ma stando a quanto riferisce ‘Donbalon.com’, i ‘Blancos’ avrebbero abbandonato questa pista a causa della forte concorrenza. L’ex Malaga ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e bisogna tenere conto dei 50 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria. Vedremo se la Juventus approfitterà della rinuncia di Zidane e tenterà di affondare il colpo in estate.