Il futuro di Zinedine Zidane al Real Madrid è vicino alla svolta: Florentino Perez pronto a riaccogliere il grande ex

La vittoria sul Parma per accorciare le distanze dal Milan secondo in classifica e mantenere le distanze dal quinto posto. Dal calcio giocato al calciomercato, arrivano importanti novità dalla Spagna per quanto riguarda il futuro di Zinedine Zidane. L’allenatore del Real Madrid è da tempo uno dei nomi accostati, con maggior costanza, alla panchina della Juventus: possibile svolta direttamente da Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, Perez ‘molla’ Zidane: sostituto top

“Zidane è il miglior allenatore che abbiamo mai avuto. Non si sa mai, ha un contratto in corso…”, così Florentino Perez a ‘El Chiringuito’, secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’. Il presidente del Real Madrid elogia Zidane ma non chiude la porta ad un divorzio con il francese, nonostante il contratto in scadenza tra poco più di un anno. Un possibile ed indiretto assist alla Juventus resta alla finestra per il grande ex, in caso di addio di Pirlo alla panchina bianconera.

Secondo ‘The Athletic’, Il numero uno del Real Madrid avrebbe già individuato l’erede del tecnico transalpino per l’anno prossimo: Josè Mourinho. Perez non ha mai nascosto la sua grande ammirazione per lo ‘Special One’, esonerato lunedì scorso dal Tottenham. Un ‘bis’ che potrebbe ripetersi, dopo il triennio 2010/13, con l’allenatore lusitano tra i nomi in pole per sostituire Zidane al termine dell’attuale stagione.

Situazione quindi in divenire, il futuro di Zidane a Madrid è tutt’altro che certo. Florentino Perez riflette e ripensa a Josè Mourinho per guidare il Real l’anno prossimo. Una decisione che potrebbe condizionare la futura guida tecnica della Juventus.