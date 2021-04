La Juventus ha bisogno di un portiere, ma uno degli obiettivi potrebbe sfumare perché il suo agente lo sta offrendo a un’altra big di Serie A

Gianluigi Buffon si candida a essere il recordman di longevità in Serie A, il suo obiettivo infatti è quello di battere il primato di Ballotta, lui tra i pali della Lazio, che ha giocato fino a 44 anni e 38 giorni. Al momento, il portiere campione del mondo del 2006 con l’Italia è fermo a 43 anni (e rotti), ma il rinnovo con la Juventus potrebbe segnare un punto a suo favore. Ancora ovviamente non è detto. In ogni caso, a essere in discussione più di quello che è stato uno dei più forti numeri uno del mondo per anni, è il suo primo: il polacco Szczesny, che potrebbe lasciare Torino nella prossima finestra di calciomercato. I nomi che circolano per prendere in mano la sua eredità sono tanti, ma attenzione agli sgambetti.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, svolta Zidane | Torna il grande ex!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Lascia la Spagna!

Calciomercato Juventus, Meret può saltare | L’agente lo propone in Serie A

Nel totonomi per il forse addio di Szczesny tra i pali della Juventus, c’è finito anche Alex Meret. Il portiere del Napoli, non troppo titolare a causa delle rotazioni con Ospina, e vice di ‘Gigio’ Donnarumma in Nazionale, potrebbe lasciare i partenopei a giugno. Ma il suo agente, Federico Pastorello, non avrebbe intenzione di farlo accasare a Torino.

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, Mandragora e i suoi fratelli | Quante cessioni sbagliate!

E infatti l’ha offerto alla Lazio. Anche in casa biancoceleste, infatti, la situazione portieri non è delle migliori: Pepe Reina non è giovane, e ultimamente sta commettendo qualche erroruccio di troppo, è vero che è arrivato in estate per fare da secondo, ma il Covid e poi gli infortuni di Thomas Strakosha – lui sì prossimo ai saluti con la squadra romana -, l’hanno portato a essere la prima scelta del mister Simone Inzaghi. Proprio in virtù dell’età dello spagnolo, Igli Tare e Claudio Lotito starebbero pensando a un nuovo innesto, e quindi potrebbe accettare la proposta e far approdare Meret proprio a Roma.