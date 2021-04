Rolando Mandragora, mediano del Torino di Davide Nicola ancora di proprietà della Juventus, sta vivendo una seconda parte di stagione da urlo con il club granata ed aumentano i rimpianti per i bianconeri che, nelle ultime due stagioni, hanno salutato diversi elementi che si sono messi in mostra, in grande spolvero, altrove



Dopo il caos legato alla SuperLega, la Juventus di Andrea Pirlo è ripartita con una vittoria fondamentale contro il Parma di Roberto D’Aversa. I bianconeri, nonostante Cristiano Ronaldo non sia entrato nel tabellino dei marcatori, hanno regolato la squadra ducale grazie alla doppietta di Alex Sandro ed al gol di Matthij de Ligt: difensori goleador.

Nella serata di ieri, un altro tesserato della Juventus, attualmente in prestito al Torino di Davide Nicola, si è messo davvero in mostra. Stiamo parlando di Rolando Mandragora, mediano ex Udinese che, nella sfida contro il Bologna, ha realizzato un eurogol regalando alla sua squadra un punto d’oro in ottica salvezza e accrescendo forse i rimpianti in casa Juventus, visti i problemi a centrocampo in questa complicatissima stagione sotto la gestione Pirlo.

Calciomercato Juventus, non solo Mandragora | Quanti rimpianti dalle partenze

Oltre al cartellino di Rolando Mandragora, comunque detenuto ancora dalla Vecchia Signora che però potrebbe perderlo nella prossima estate di calciomercato, un altro nome scalda i tifosi, quello di Cristian Romero. L’ex centrale del Genoa infatti, girato all’Atalanta, si è imposto come uno dei migliori nel suo ruolo in questo campionato italiano di Serie A ed è stato un punto fermo degli orobici anche in Champions League.

A proposito di Champions League continua a far faville il PSG nel quale milita Moise Kean, attaccante ceduto nell’estate del 2019 che, dopo un periodo non particolarmente felice all’Everton, ha ritrovato gol e prestazioni in Francia. Un altro ex bianconero lasciato andare forse troppo presto è Leonardo Spinazzola, attualmente infortunato, ma trascinatore della Roma in questa stagione in Italia ed in Europa.