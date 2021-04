Calciomercato Juventus, Paratici ai saluti? Per ‘Il Mattino’ Giuntoli è in lista per il ruolo di DS e spunta subito l’ipotesi di un primo colpo

Dopo una stagione di calo e ridimensionamento, il futuro tecnico della Juventus appare incerto. Sulla panchina, Pirlo traballa ed è tutt’altro sicuro di una riconferma, mentre ai piani alti potrebbe arrivare qualche scossone anche tra le fila della dirigenza. Non a caso, anche il futuro di Fabio Paratici risulta scricchiolante e l’ipotesi di un addio al termine della stagione non va certo scartata. Addirittura, l’edizione odierna de ‘Il Mattino’ ha già lanciato l’indiscrezione per il nuovo direttore sportivo dei bianconeri: secondo lo storico giornale campano, Cristiano Giuntoli potrebbe ricoprire il ruolo di plenipotenziario alla Juventus, raccogliendo l’eredità di Paratici e del suo staff.

Calciomercato Juventus, Giuntoli porta Zielinski: l’ipotesi di sgarbo al Napoli

D’altronde, l’ex direttore sportivo del Carpi è in totale rottura con De Laurentiis e potrebbe salutare Napoli, in vista della prossima stagione. Un nome che non scalda troppo l’ambiente bianconero, ma che alla Juventus potrebbe portare idee nuove e un ventaglio di opzioni di tutto rispetto, anche per il mercato di un top club come quello piemontese. E uno di questi rischierebbe di giungere proprio dal Napoli, in quello che sarebbe l’ennesimo ‘sgarbo’ della Vecchia Signora nei confronti del club partenopeo.

L’ipotesi, dunque, potrebbe vedere la Juventus interessata ad un centrocampista con le caratteristiche di Piotr Zielinski. D’altronde, i bianconeri cercano un profilo di quel livello da aggiungere al proprio centrocampo. Gli ostacoli, però, sarebbero diversi e da non sottovalutare: in primis, la valutazione che il Napoli fa del calciatore è stellare (oltre i 50 milioni di euro); e poi, il classe 1994 sta trovando la propria dimensione con la maglia degli azzurri, risultando pilastro tecnico ed emotivo del club partenopeo. Ragion per cui, l’ipotesi Giuntoli-Zielinski alla Juventus resta tale: al netto di eventuali colpi di scena, ad oggi risultano solo voci da osservare e registrare con calma.