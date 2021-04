La Juventus continua a monitorare il calciomercato: il rinnovo contrattuale del big arriverà soltanto in un caso, ecco quale

Negli ultimi giorni è divampata la polemiche per quanto riguarda la nascita della Superlega. Un nuovo format con il progetto a livello europeo, che ha coinvolto in particolar modo le big d’Europa, in particolar modo la Juventus con il presidente Agnelli artefice insieme al suo collega Florentino Perez. Nonostante ciò la compagine bianconera è tornata alla vittoria in campionato contro il Parma dopo la cocente sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta. Con la contemporanea sconfitta del Milan, la Juventus si trova al momento ad un punto dal secondo posto in classifica in Serie A. Inoltre, sul fronte calciomercato la dirigenza bianconera è sempre al lavoro per arrivare a colpi da urlo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, rinnovo Fernandes ad una condizione

Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” il futuro dell’ex centrocampista di Udinese e Novara, Bruno Fernandes, attualmente stella del Manchester United, firmerà il nuovo prolungamento contrattuale con i Red Devils soltanto ad una condizione: ossia se il centrocampista francese, Paul Pogba, farà lo stesso. Il futuro dei due centrocampisti è sempre in bilico con la possibilità di andare altrove accettando un nuovo progetto interessante.

Il club inglese dovrà così monitorare attentamente la situazione contrattuale di Fernandes e Pogba in vista della prossima stagione. I due top player sarebbero finiti da tempo anche nel mirino della Juventus, che è sempre alla ricerca di profili di assoluto valore in vista della prossima stagione per puntellare la rosa di Andrea Pirlo.

Una situazione ancora molto incerta con il loro futuro strettamente collegato: se dovesse rinnovare l’ex bianconero, anche il talentuoso giocatore portoghese, arrivato dallo Sporting Lisbona, resterà ad incantare i tifosi ad Old Trafford con la nuova stagione ricca di cambiamenti anche dopo l’emergenza sanitaria.