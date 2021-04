Calciomercato Inter, talento dalla Serie A! Cifre e dettagli

Giacomo Raspadori ha illuminato San Siro con la doppietta al Milan di Pioli. Possibile assalto in estate al gioiello del Sassuolo da parte dell’Inter. Tutte le cifre e i dettagli

Nel sorprendente Sassuolo di De Zerbi c’è sempre più spazio per Giacomo Raspadori. Il gioiello del club neroverde sta continuando a mettersi in mostra, e dopo il gol realizzato contro la Roma ieri ha colpito un’altra big. In uscita dalla panchina, l’attaccante classe 2000 ha deciso la sfida di San Siro contro il Milan addirittura con una doppietta. La prima rete iniziata e conclusa da lui, la seconda di grande fattura con uno stop a seguire e il diagonale vincente a battere Donnarumma. Il centravanti dell’Under 21 è già finito sul taccuino delle big e non è escluso che nella prossima sessione estiva possa già scatenare un’asta di calciomercato. In questo senso, una possibile pretendente è sicuramente l’Inter di Conte, che punta ad arricchire la rosa con nuovi giocatori promettenti della Nazionale azzurra. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Superlega, quanti milioni “perdono” Juve, Inter e Milan | Tutte le cifre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, clamoroso ritorno | Lascia la Spagna!

Calciomercato Inter, occhi puntati su Raspadori | Cifre e dettagli

Complici anche i problemi di Caputo, Raspadori si è ritagliato in questa stagione uno spazio sempre più importante nell’attacco neroverde, contribuendo anche con 4 gol e 2 assist. Il talento può inoltre contare sulla massima fiducia di De Zerbi, che a solo 21 anni gli ha già affidato la fascia di capitano. Il giocatore sembra insomma destinato a palcoscenici sempre più importanti, e le big non stanno di certo a guardare. Su tutte l’Inter, che potrebbe fare un tentativo già in estate. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, cinque rinnovi in sette giorni | A giorni l’annuncio

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Mandragora e non solo | Quante cessioni sbagliate!

Raspadori è già valutato almeno 15 milioni di euro dal Sassuolo, e il suo prezzo è inevitabilmente destinato a salire. In questo senso, il club nerazzurro potrebbe mettere sul piatto il cartellino del quasi coetaneo Pinamonti, che ha solo un anno in più del gioiello neroverde. Occhi puntati, dunque, anche sul fronte Raspadori.