L’Inter ha puntato il giovane brasiliano dell’Hertha Berlino: Marotta si prepara all’assalto

L’Inter si prepara al rush finale per conquistare uno scudetto che manca da 11 anni. L’anno prossimo per fare il salto anche in Europa, però, servirà rinforzare la rosa e soprattutto non perdere i giocatori più importanti del club. La permanenza di Lautaro Martinez, così come quella di Bastoni sembra ormai una certezza che darà forza al progetto nerazzurro, lo è meno quella di Romelu Lukaku che, pur avendo sempre dichiarato amore all’Inter, ha diversi ammiratori in giro per l’Europa.

Calciomercato Inter, colpo dalla Germania | Occhi su Cunha

Per questo l’Inter sta già cercando di trovare un altro attaccante che possa aumentare il valore tecnico del reparto. Beppe Marotta sembra aver pescato il prossimo acquisto in Germania, in particolare nell’Hertha Berlino: si tratta di Matheus Cunha, centravanti brasiliano classe ’99. L’ex Lipsia sta mettendo in mostra grandi qualità in Bundesliga nonostante le difficoltà della sua squadra. Antonio Conte approverebbe il suo acquisto e la dirigenza nerazzurra lo sta seguendo in maniera approfondita, come riportato da ‘todofichajes.com’.

Il giovane attaccante brasiliano ha già segnato 7 gol e fornito 6 assist. Le sue qualità si sposano con le idee tecniche e tattiche del tecnico salentino, ma l’Hertha Berlino chiede 18 milioni di euro per lasciarlo andare. La stessa cifra sborsata dal club tedesco per acquistarlo dal Lipsia un anno fa. Una cifra non eccessiva, alla luce delle difficoltà economiche dell‘Inter. Il pressing su Cunha aumenta e ci sono tutti i margini per la buona riuscita dell’operazione.