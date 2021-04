L’Inter continua a macinare punti in ottica Scudetto, che è davvero ad un passo: in settimana il premio con cinque rinnovi

Continua la cavalcata inarrestabile da parte dell’Inter targata Antonio Conte. Un successo dietro l’altro con due pareggi contro Napoli e Spezia per ipotecare la vittoria del campionato italiano. Con la contemporanea sconfitta del Milan, la compagine nerazzurra ha gudagnato un altro punticino sui rossoneri. La questione Scudetto è una pratica ormai conclusa con la dirigenza nerazzurra che starebbe pensando ai vari premi per i protagonisti della stagione.

Calciomercato Inter, da Barella a Bastoni: i rinnovi a breve

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport” l’arrivo del presidente Zhang a Milano, previsto nei prossimi giorni, sarà importante anche in ottica rinnovi contrattuali a partire da Lautaro Martinez e Bastoni fino ad arrivare al centrocampista italiano Barella, che andrà blindato per allontanare i forti interessamenti delle big d’Europa.

Infine, ci saranno anche i prolungamenti contrattuali per il croato Brozovic, varo faro del centrocampo nerazzurro, e per il jolly di difesa di Conte, D’Ambrosio, che ha attraversato anche un periodo non troppo esaltante dopo la positività al Covid-19. Nelle prossime settimane dovrebbero arrivare così gli annunci ufficiali da parte del club nerazzurro. Un premio alla cavalcata avvincente in campionato dopo la cocente eliminazione ai gironi di Champions League. Ora arriveranno i rinnovi contrattuali dei giocatori importanti per porre le basi di nuove vittorie che potrebbero arrivare anche a livello europeo.

L’Inter è sempre molto attenta ai miglioramenti societari e per quanto riguarda la rosa a disposizione di Antonio Conte. Infine, le dichiarazioni dello stesso allenatore nerazzurro sul suo futuro hanno fatto scattare l’allarme. Al termine della stagione il tecnico leccese si siederà con la società per capire i nuovi margini di miglioramento dell’Inter.