Calciomercato Inter, ritorno shock | Kondogbia nel mirino

L’Inter potrebbe riaccogliere Geoffrey Kondogbia dopo che il centrocampista ha lasciato Milano per la Spagna

L’Inter nel prossimo mercato deve rinforzare la rosa di Antonio Conte, che disputerà nuovamente la Champions League. L’idea è quella di rinforzare il centrocampo per dare un ricambio ai titolari. L’allenatore nerazzurro punta molto su calciatori fisici e dalla Spagna riferiscono che potrebbe verificarsi un clamoroso ritorno. Si tratta di Geoffrey Kondogbia, centrocampista che ha già vestito la maglia dell’Inter negli anni scorsi. Tuttavia, i tifosi dell’Inter lo ricordano più per le prestazioni non all’altezza rispetto al costo che ha avuto, che per le cose positive fatte in campo.

Inter, si studia il ritorno di Kondogbia

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net‘, l’Inter starebbe studiando il ritorno di Kondogbia, che sta trovando pochissimo spazio all’Atletico Madrid. Simeone lo considera come un ‘rincalzo’ e infatti sta trovando pochissimo spazio coi Colchoneros da titolare. La sua crescita dai tempi del Monaco si è stagnata, ma i nerazzurri potrebbero approfittarne per dargli un’altra chance. L’esperienza in Liga dopo Valencia e Atletico potrebbe terminare a breve, e l’Inter si ritroverebbe in casa un clamoroso ritorno. Rispetto agli oltre 35 milioni di euro che Kondogbia è costato qualche anno fa, attualmente il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni.