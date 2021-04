Superlega, caos Juventus sul mercato | Addio Ronaldo e non solo

La Juventus potrebbe perdere Cristiano Ronaldo e non solo dopo l’addio alla Superlega: ecco tutti i dettagli

La sospensione della Superlega ha messo la Juventus in una posizione molto complicata sul mercato. I problemi economici, che sarebbero stati quasi tutti risolti con la nuova competizione, restano e sono pure parecchi. Ecco perché alcuni dei top player bianconeri potrebbero lasciare. Tra questi, manco a dirlo, c’è Cristiano Ronaldo. Il suo ingaggio da 31 milioni di euro a stagione è una botta pesantissima al bilancio, così come i 7 milioni ciascuno per Rabiot e Ramsey. Insomma, si prospetta un’estate scoppiettante.

Juventus, addio Ronaldo e Dybala in estate

Senza la Superlega, inevitabilmente il calciomercato della Juventus cambierà. Se il club dovesse trovare una sistemazione a Ronaldo, lascerebbe sicuramente così come Paulo Dybala. L’argentino è in scadenza nel 2022 e non ha ancora rinnovato il contratto. La situazione è in fase di stallo e se non dovesse arrivare la firma, andrebbe via per evitare che lasci a zero.

Non solo Ronaldo e Dybala, anche altri elementi potrebbero andar via per abbassare il monte ingaggi e incassare qualcosa per fare mercato. Da Rabiot a Ramsey, passando per Alex Sandro. Giocatori nel pieno della maturità calcistica, coi centrocampisti che hanno fatto fatica dal loro approdo alla Juve. Anche de Ligt potrebbe lasciare, anche se è l’ultimo giocatore di cui Agnelli e Paratici vorrebbero privarsi.