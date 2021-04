Una rivoluzione incredibile per quanto riguarda la Superlega: dopo soltanto un giorno, anche il club di Serie A dice addio

Prima l’entusiasmo per l’avvio di un nuovo progetto, poi l’addio a sorpresa alla Superlega. Tutti i club della Premier League sono usciti improvvisamente con un comunicato ufficiale affermando di non essere più interessati alla nuova idea per quanto riguarda la competizione europea. Una scelta che ha sconvolto ancora una volta il mondo del calcio con numerose contestazioni nella giornata di ieri da parte dei calciatori e dei tifosi, che non sono propensi al progetto Superlega.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Sassuolo, Shakhtar-De Zerbi: piovono conferme

Superlega, l’Inter fuori dal nuovo progetto

Come svelato in esclusiva dall’Ansa c’è stato l’addio anche dell’Inter: “Il progetto della Superlega allo stato attuale non è più ritenuto di interesse da parte nostra”. Dopo la riunione d’urgenza dei 12 club fondatori del nuovo progetto, in tanti hanno detto addio uscendo definitivamente dalla Superlega per alcune divergenze del nuovo inizio.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Richiesta e ‘garanzie’ per il rinnovo: occhio (anche) alla Juventus

Così il club nerazzurro ha fatto sapere di non essere più interessato al progetto: le prossime ore saranno decisive per capire, una volta per tutte, il prosieguo della nuova idea che è nata ufficialmente in poco tempo. Un colpo basso dalla UEFA e alla FIFA con lo stesso Ceferin che, inoltre, ha fatto sapere di accogliere nuovamente senza problemi chi tornerà indietro. Il primo club della Premier League che ha pubblicato un comunicato ufficiale in cui ha rivelato di essere fuori dalla Superlega è stato il Manchester City.

Una decisione presa in esame dopo la riunione d’urgenza che è stata effettuata nella serata di ieri. Così anche l’Inter si è tirata fuori dal progetto con l’annuncio dell’ANSA arrivato improvvisamente. Ora si attendono nuovi sviluppi con le dichiarazioni del presidente Agnelli, dopo le interviste a Repubblica e Corriere dello Sport. La Superlega si farà o l’idea sarà abbandonata per sempre?