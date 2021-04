Non solo Superlega, Juventus al lavoro per rinforzare la squadra sul calciomercato. Nei piani l’acquisto di un nuovo centravanti: idea scambio in Francia

Al di là della Superlega, la cui nascita ha fatto scoppiare una vera e propria guerra nel mondo del calcio con sconfinamenti nel becero populismo oltre che nell’ipocrisia, la Juventus è attiva sul calciomercato in vista della prossima stagione. E, magari, vista la possibilità non remota che abbia inizio già ad agosto, proprio in ottica del torneo d’elite presieduto da Florentino Perez, il quale l’altro ieri ha escluso il ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. L’esigenza assoluta non è certo un nuovo portiere, eppure Paratici e soci hanno accelerato in queste settimane per ‘Gigio’ Donnarumma ancora in scadenza col Milan, trovando di fatto un accordo di massima – o certificando quello che raggiunto dodici mesi fa o giù di lì – con Mino Raiola sulla base di un quinquennale da 10-12 milioni netti l’anno più commissioni che, quando si tratta del suddetto agente, sono sempre molto alte.

Calciomercato, un nuovo centravanti per la Juventus: scambio col Marsiglia per Milik

E’ invece un’assoluta esigenza l’acquisto di un nuovo centravanti che di fatto manca nella rosa ora di Pirlo. A tal proposito nelle ultime settimane è tornato prepotentemente in voga il nome di Icardi, anche se le ultime indiscrezioni lo danno ben felice al Paris Saint-Germain e quindi non intenzionato a muoversi. Ecco allora che può davvero riprendere consistenza la candidatura di Arkadiusz Milik, che prima di accettare il Marsiglia lo scorso gennaio aveva trovato un’intesa coi bianconeri per giugno venturo. Il trasferimento all’OM è stato per lui solo una scelta obbligata per non perdersi l’Europeo, il ‘sogno’ era e rimane la Juventus o comunque un top club. Manco a farlo apposta nel suo contratto c’è una clausola d’uscita fissata a 12 milioni, una cifra bassa che comunque, almeno in prima battuta, la società presieduta da Andrea Agnelli potrebbe non essere disposta a pagare.

Sfruttando gli ottimi rapporti con Longoria, ex capo scout per l’estero proprio della Juve adesso presidente del Marsiglia, la dirigenza juventina può verosimilmente tentare la via dello scambio con uno dei suoi ‘esuberi’. Nello specifico con Rugani, di ritorno dal prestito al Cagliari che all’attivo vanta già una esperienza (seppur negativa, al Rennes) nel massimo campionato francese. Uno scambio in teoria alla pari, sui 12-15 milioni ma anche di più. 27 anni compiuti a febbraio e autore fin qui di 5 gol in 11 partite che non rappresenta certo un bottino misero, Milik potrebbe firmare con la Juve un quadriennale da 4,5-5 milioni di euro netti, più di quanto guadagna (poco meno di 4 milioni) attualmente.

