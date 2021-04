Indiscrezione dall’Inghilterra per quanto riguarda la Super League. Passo indietro del vice presidente Andrea Agnelli: ecco cosa sta succedendo

Proseguono i colpi di scena per quanto riguarda la Superlega la cui nascita, nelle scorse ore, ha sconvolto il mondo del calcio. In tal senso arriva dall’Inghilterra l’indiscrezione che riguarda il presidente della Juventus e vice presidente della Superlega Andrea Agnelli. Uno scenario impensabile fino a qualche ora fa e che, adesso, sembra stia concretizzandosi anche grazie al quasi immediato addio al nuovo progetto da parte dei club di Premier League.

Secondo quanto riportato dal giornalista di ‘Reuters’ Simon Evans, il presidente della Juventus e vice presidente della Superlega Andrea Agnelli avrebbe deciso di fare un dietrofront. “Ha appena detto a Reuters che non possono progredire oltre con la fuga, dopo l’uscita dei sei club inglesi dalla Superlega”. Un ultimo tassello che va, dunque, ad incastrarsi nello scenario che vedere sempre più lontana (per il momento) la realizzazione della tanto discussa Superlega.

Il distacco da Fifa e Uefa è, dunque, più lontano ed il progetto potrebbe dunque essere accantonato e rielaborato. Una situazione in continua evoluzione e che potrebbe registrare sorprese ulteriori già nelle prossime ore. Il progetto Superlega sembra, a sorpresa, essere sul punto di naufragare definitivamente.

Vicenda in divenire, Agnelli adesso torna sui suoi passi: il presidente della Juventus allontana la fuga.

Andrea Agnelli, Super League vice chair and Juventus chairman just told Reuters they can no longer progress with the breakaway after the exit of the six English clubs.

— Simon Evans (@sgevans) April 21, 2021