La 32esima giornata di Serie A vede la Juventus rimontare il Parma e l’Inter pareggiare contro lo Spezia: i risultati la classifica

Termina il mercoledì di Serie A con tante emozioni e risultati a sorpresa. Il turno infrasettimanale si è aperto ieri con la vittoria della Fiorentina a Verona per 1-2, mentre oggi alle 18:30 il Milan si fa rimontare dal Sassuolo e cade per 1-2 a San Siro sotto i colpi di Giacomo Raspadori, che entra e fa doppietta.

Nelle partite serali fatica più del previsto la Juventus, che riesce però a rimontare il Parma, passato in vantaggio grazie alla punizione di Gaston Brugman. A ribaltare il match è la sorprendente doppietta di Alex Sandro e il gol di de Ligt. Restando in tema sorprese, l’Inter non riesce a sfondare il muro eretto dallo Spezia e si ferma sull’1-1. A passare in vantaggio è la squadra di Vincenzo Italiano con Diego Farias, poi raggiunto da Ivan Perisic. Corsare in casa di Udinese e Crotone sono il Cagliari, che vince 0-1 grazie al rigore trasformato da Joao Pedro, e la Sampdoria che passa 0-1 allo Scida grazie al gol del solito Fabio Quagliarella. Pari invece tra Genoa e Benevento, che dopo uno scoppiettante primo tempo si fermano sul 2-2. Un punto per uno anche tra Bologna e Torino, con il match che termina 1-1. Domani i posticipi Atlanta-Roma e Napoli-Lazio.

Serie A, 32esima giornata: risultati e classifica

Verona-Fiorentina 1-2 (47′ Vlahovic, 65′ Caceres, 72′ Salcedo)

Milan-Sassuolo 1-2 (30′ Calhanoglu, 76′ Raspadori, 83′ Raspadori)

Bologna-Torino 1-1 (25′ Barrow, 58′ Mandragora)

Crotone-Sampdoria 0-1 (53′ Quagliarella)

Genoa-Benevento 2-2 (5′ Viola, 11′ Pandev, 15′ Lapadula, 21’Pandev)

Juventus-Parma 3-1 (25′ Brugman, 43′ Alex Sandro, 47′ Alex Sandro)

Spezia-Inter 1-1 (12′ Farias, 39′ Perisic)

Udinese-Cagliari 0-1 (55′ Joao Pedro)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 76, Milan* 66, Juventus 65, Atalanta* 64, Napoli* 60, Lazio** 58, Roma* 54, Sassuolo 49, Sampdoria 42, Verona 41, Bologna 38, Udinese 36, Fiorentina 33, Genoa 33, Spezia 33, Torino* 31, Benevento 31, Cagliari 28, Parma 20, Crotone 15

* una partita in meno **due partite in meno