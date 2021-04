Milan-Sassuolo, quante assenze per Pioli! | Le formazioni UFFICIALI

Milan-Sassuolo, alle 18.30 c’è il fischio di inizio: tante assenze per Pioli, mentre De Zerbi stupisce in attacco. Le formazioni ufficiali

Al netto del caos Superlega e delle possibili conseguenze legali-economiche, il Milan torna in campo per la 32esima giornata di Serie A. I rossoneri ospiteranno alle 18.30 il Sassuolo di Roberto De Zerbi, nella speranza di far punti e tenere a distanza Atalanta, Juventus e Napoli che, intanto, spingono alle spalle. Per Pioli, però, diverse assenze pesanti: Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer non figurano neanche tra i convocati, ancora tutti alle prese con acciacchi fisici da dover smaltire.

Serie A, Milan-Sassuolo: le formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Dalot; Kessie, Meite; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All. Pioli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Defrel. All. De Zerbi