Dopo la sconfitta con l’Atalanta a Bergamo, la Juventus ci riprova con il Parma: le scelte di Pirlo e D’Aversa per la trenduesima giornata di Serie A Tim

Il passo falso a Bergamo, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, non è stata l’unica cattiva notizia arrivata dalle parte di Torino, sponda Juventus, perché anche la questione SuperLega non ha rallegrato i cuori della dirigenza, e soprattutto del presidente, Andrea Agnelli. Una buona notizia potrebbe però arrivare dal campo, con gli uomini di Andrea Pirlo impegnati oggi per la trentaduesima giornata di Serie A contro il Parma di Roberto D’Aversa, penultimo in classifica e sempre più prossimo alla retrocessione in cadetteria.

Ecco le scelte dei due mister.

JUVENTUS (4-4-2) Buffon; Danilo, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie; Ronaldo, Dybala

PARMA (4-3-3): Colombi; Laurini, Bani, Osorio, Pezzella; Grassi, Brugman, Kurtic; Man, Pellè, Gervinho