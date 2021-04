Julian Draxler in bilico tra la permanenza al Psg e il trasferimento in Germania: Serie A sempre più lontana

Da quando è arrivato Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain il rendimento di Julian Draxler è migliorato e anche nelle rotazioni è un giocatore più protagonista. Il tecnico argentino vorrebbe trattenere il trequartista tedesco, nonostante e voci di mercato che lo vedono lontano da Parigi nella prossima stagione.

Non tutti, però, all’interno del club sono d’accordo. Il Bayern Monaco sarebbe pronto a portarlo nuovamente in Bundesliga dopo aver vestito le maglie di Schalke 04 e Wolfsburg. Proprio Draxler ha parlato alla ‘Psg TV’ poche settimane fa: “Sono felice qui, amo il club, i miei compagni di squadra, la città. Parigi è una città impressionante per me che vengo da una piccola città della Germania. È una città in cui mi sento bene”. Parole che confermano la volontà del giocatore di rimanere a Parigi, nonostante i corteggiamenti dei campioni del mondo in carica.

Calciomercato, Draxler verso la Bundesliga | Addio Serie A

Draxler non ha mai nascosto la volontà di proseguire la sua avventura al Psg ma il club sarebbe anche disposto a cederlo per fare cassa, infatti l’accordo per il rinnovo tra le due parti non è ancora arrivato. La società lo ritiene un ottimo giocatore, ma non un protagonista assoluto. Ecco perché l’entourage del giocatore ha già avviato i contatti con il Bayern Monaco che potrebbe sfruttare l’occasione a costo zero. I suoi connazionali, Muller e Kimmich lo avrebbero contattato per convincerlo a trasferirsi a Monaco di Baviera.

Le possibilità di vedere, quindi, Julian Draxler in Serie A si fanno sempre più esigue. Anche la Juventus si era interessata al trequartista, nonostante l’alto ingaggio, ma la concorrenza del Bayern Monaco rende l’operazione difficile per qualsiasi club. Anche l’Arsenal ha inserito Draxler nella sua lista su segnalazione di Arteta. Difficile prevedere quale sarà il futuro di Draxler ma di certamente sarà improbabile vederlo in Italia.