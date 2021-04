Il Napoli pensa a Spalletti per il dopo Gattuso in panchina: con il tecnico toscano potrebbe arrivare anche Pjanic tramite scambio

Turno infrasettimanale per la 32esima giornata di Serie A. La prima partita è andata in scena ieri con lo scontro tra Verona e Fiorentina, che ha visto conquistare gli uomini di Iachini 3 punti molto importanti in ottica salvezza. Oggi si svolgeranno la maggior parte delle sfide, ma cresce l’attesa in vista del big match tra Napoli e Lazio, gara Champions che chiuderà il turno in corso domani sera. Gli azzurri sono a quota 60 punti in classifica e distano soltanto due punti dalla Juventus quarta. Stessa lunghezza anche dai biancocelesti, che hanno anche una partita da recuperare. Il successo interno sarà, perciò, cruciale al fine di continuare la rincorsa alla Coppa dalle grandi orecchie. Nel frattempo, sembra destinato all’addio Gattuso, ma la società avrebbe le idee chiare per il sostituto.

Calciomercato Napoli, Spalletti per il dopo Gattuso: scambio per il ‘pupillo’

Buoni risultati per il Napoli nell’ultimo periodo in stagione. Nonostante ciò, i partenopei non dovrebbero continuare il rapporto con il tecnico Gattuso, che è stato già accostato ad altre squadre per il futuro. La società, dal canto suo, avrebbe le idee chiare per il sostituto in sede di calciomercato. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, gli azzurri starebbero crescendo le quotazioni di Luciano Spalletti per il ruolo della guida tecnica.

Il toscano è fermo dall’ultima esperienza con l’Inter, terminata il 30 maggio 2019 tramite esonero. L’arrivo dell’allenatore di Certaldo potrebbe dare vita, inoltre, ad un clamoroso scambio per Pjanic. Spalletti lo ha avuto durante l’avventura con la Roma e prova una profonda stima nei confronti del bosniaco.

Il centrocampista pare non rientrare più nei piani tecnici del Barcellona dopo l’approdo la scorsa estate e gli azzurri potrebbero pensare di approfittarne. È possibile tentino di inserire nell’affare il cartellino di Fabian Ruiz, già accostato in passato ai blaugrana. Lo spagnolo è in scadenza a giugno 2023, mentre il 31enne a giugno 2024. Situazione in divenire, con i campani che pensano sempre di più al nome di Spalletti per il post Gattuso. Occhio anche al possibile arrivo del pupillo.