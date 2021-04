L’Inter potrebbe puntare sul difensore del Betis che a sua volta brucerebbe sul tempo il Milan per un altro difensore

Eric Bailly è ormai, di fatto, separato in casa con il Manchester United. Il difensore centrale ivoriano non intende rinnovare il suo contratto ed è pronto a cambiare maglia a fine stagione. Per lui solo 8 presenze in questa stagione, preferito a Lindelof e Maguire. Sono diversi i club sulle tracce del difensore dei Red Devils, in particolare, secondo quanto riferito da ‘SunSport’, l’ex tecnico del Manchester City, Manuel Pellegrini, lo vorrebbe fortemente al Real Betis.

Anche dalla Spagna arrivano conferme sull’interesse del Betis che sarebbe disposto a soddisfare la richiesta di 13 milioni di sterline del Manchester United per rinforzare il proprio reparto difensivo, soprattutto perché con tutta probabilità a fine stagione partirà l’attuale difensore Aissa Mandi. Lo stesso Bailly, dopo le esperienze in Liga all’Espanyol e al Villarreal, prima del trasferimento in Premier League, tornerebbe volentieri in Spagna.

Calciomercato Milan, l’Inter brucia il colpo Bailly

Anche il Milan ha messo Bailly in cima alla lista per rinforzare il reparto difensivo e nonostante il caos scatenatosi dalla nascita della Superlega, il club rossonero continua a lavorare in chiave mercato. Paolo Maldini, però, potrebbe essere beffato dai cugini dell’Inter che sono sulle tracce del difensore francese del Betis Aissa Mandi che sembra destinato a lasciare al Liga a fine stagione.

Il pressing dei nerazzurri su Aissa Mandi costringe il Betis a guardarsi intorno e per questa ragione Pellegrini sta spingendo per arrivare a Bailly. Un incrocio di mercato dove indirettamente l’Inter penalizzerebbe il Milan che rischia di essere tagliato fuori dalla corsa al difensore ivoriano del Manchester United.