Il Borussia si tutela in caso di partenza di Haaland: il club tedesco ha scelto il sostituto, vincendo la concorrenza di Juventus e Roma in sede di calciomercato

Il calciomercato inizia a tessere le trame in vista della sessione ormai alle porte. Le risorse non abbondano, ma opportunità di affari non mancheranno, con le big del calcio europeo già pronte a sfidarsi. Oggetto di desiderio è Erling Haaland: il norvegese potrebbe lasciare il Borussia Dortmund, club che avrebbe già individuato come sostituirlo.

Calciomercato, il Borussia ha scelto il sostituto di Haaland

Il Borussia ha attestato la definitiva affermazione di Haaland nel calcio europeo: l’attaccante norvegese ha conquistato tutti, mostrando la sua potenza in campionato e Champions League: 35 gol in 36 presenze stagionali, addirittura dieci in appena 8 gare giocate nella massima competizione per club. Questi numeri hanno attirato le big, con il bomber che sembra destinato alla Liga (Real Madrid e Barcellona se lo contendono).

Il suo futuro è ancora da scrivere, ma intanto il Borussia Dortmund si starebbe tutelando ed avrebbe scelto il suo erede: i gialloneri sono pronti a scommettere su André Silva, attaccante classe 1995 in forza all’Eintracht Francoforte. L’ex Milan ha conquistato i tedeschi, rendendosi protagonista di 24 gol in 28 presenze in Bundesliga ai quali si aggiungono anche sette assist.

Calciomercato, niente Juventus né Roma per Silva

Secondo quanto riferisce ‘donbalon’, André Silva accetterebbe di buon grado il trasferimento al Borussia, prendendolo come salto di qualità per la sua carriera. Il bomber ha però un contratto con l’Eintracht sino al 2023 ed il club chiede almeno 40 milioni per liberarlo. Il suo approdo a Dortmund sarà quindi condizionato dalla partenza di Haaland che finanzierebbe l’acquisto.

Nulla ancora di scritto, quindi, ma Juventus e Roma che seguivano da vicino il calciatore sembrano dover fare un passo indietro. Entrambi i club sono a caccia di una prima punta per la prossima stagione ed André Silva era un profilo attenzionato. Difficilmente, però, le due società riusciranno a pareggiare l’offerta di 40 milioni del Dortmund, che ha anche la preferenza del calciatore.