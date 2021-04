Calciomercato Juventus, contatti con Flick | Pirlo out e due acquisti

La Juventus valuta le prospettive sul calciomercato per la prossima stagione. I bianconeri potrebbero cambiare allenatore: contatti per un nuovo tecnico che potrebbe portare due interessanti acquisti

La Juventus non sta vivendo un periodo particolarmente facile, anzi. Da un lato ci sono le questioni di campo che, rispetto a quanto ci si poteva attendere a inizio stagione, non hanno portato quanto ci si aspettava al club dall’annata attualmente in corso. L’eliminazione prematura dalla Champions League e lo scudetto ormai irraggiungibile in campionato consegnano i bianconeri alla lotta per il quarto posto. Dall’altro lato, il terremoto degli ultimi due giorni legato alla Superlega ha scatenato una vero e proprio polverone attorno al club e soprattutto alla figura di Andrea Agnelli.

Inevitabile, in attesa di capire come finirà a stagione, che si pongano riflessioni sul prossimo futuro della Vecchia Signora e in particolare sulla panchina. La posizione di Andrea Pirlo, in particolare, andrà verificata nelle prossime settimane, ma si parla già della possibile successione del tecnico bianconero. Dalla Germania, spunta una pista particolarmente interessante: Hansi Flick, infatti, lascerà il Bayern Monaco al termine della stagione. Ciò apre le porte a diversi scenari sul calciomercato: di seguito le ultime novità e le prospettive.

Calciomercato Juventus, contatti con Flick per la panchina: in serbo il doppio colpo

La pista Flick rappresenta una possibilità al momento per la Juventus, dato che il tecnico sarà libero al termine della stagione. Secondo quanto riporta ‘Sport Bild’, in particolare, i bianconeri avrebbero già messo l’allenatore nel mirino. Contatti che potrebbero portare anche a nuove idee sul calciomercato.

Flick, infatti, aveva già indicato nel recente passato dei nomi che avrebbe particolarmente gradito: tra questi, sottolineano dalla Germania, figurano certamente Benjamin Henrichs e Timo Werner. Se davvero dovesse sbarcare a Torino potrebbero essere loro i primi colpi per rinforzare la Juventus. Attenzione, però, anche alla concorrenza per il tecnico: dalla Germania fanno sapere che anche i club inglesi hanno messo gli occhi su Flick e attenzione anche alla possibilità che l’allenatore su fermi per un anno.