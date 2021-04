Calciomercato Juventus, il piano di Raiola | Scamacca in Spagna

Scamacca è stato seguito a lungo dalla Juventus negli scorsi mesi, ma il suo futuro potrebbe essere in Spagna: ecco il piano di Raiola

La Juventus a gennaio ha seguito a lungo le prestazioni di Gianluca Scamacca, attaccante di proprietà del Sassuolo ora in prestito al Genoa. Non solo i bianconeri, anche Milan e Inter hanno manifestato interesse per il giocatore. L’ad neroverde Carnevali ha reso noto che il costo del cartellino è di almeno 40 milioni di euro. Una cifra molto alta, che fa spaventare la i club che stanno seguendo il giocatore. Proprio per questo pare si sia attivato Mino Raiola per piazzare Scamacca in una big.

Juventus, Scamacca rifiutato dal Barcellona

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, Mino Raiola -in qualità di intermediario e non di procuratore del giocatore- ha offerto il cartellino di Gianluca Scamacca al Barcellona. Dalla Spagna riportano che l’affare potrebbe andare in porto anche per 15 milioni di euro, ma Joan Laporta non avrebbe nemmeno preso in considerazione la proposta del super-agente. Un rifiuto netto, visto che il Barça punta su altri profili. Restano in posizione di ‘osservazione’ Juventus, Inter e Milan, in attesa di altre novità previste per l’estate prossima.