Il caos generato dal progetto Superlega può portare, in casa Juventus, ad una vera e propria rivoluzione societaria: spunta il possibile ritorno di due ex bandiere

Il progetto Superlega ha smosso il mondo del pallone, con i club di Premier League che hanno già fatto retromarcia abbandonando la competizione. In casa Juventus, la netta posizione assunta dal presidente Agnelli potrebbe portare a diversi cambi nella dirigenza del club bianconero: doppia clamorosa ipotesi, il ritorno immediato delle due bandiere è possibile.

Calciomercato Juventus, doppio ‘cambio’ immediato: c’è Del Piero!

‘Il Corriere della Sera’ sottolinea come l’eventuale nuovo corso bianconero prevederà dei volti nuovi, meno ‘arcigni’, da presentare al pubblico già nella prossima stagione. Il caos Superlega ha recato un danno d’immagino importante, profondo, per la società torinese. Ecco dunque che, in tal senso, potrebbero fare ritorno a Torino due delle leggende che hanno fatto la storia recente della Juventus.

In primo piano vi è sicuramente lo storico capitano (dal 2001 al 2012, con 705 presenze complessive) Alessandro Del Piero che potrebbe sostituire Pavel Nedved nella carica di vice presidente della Juventus. Ad affiancare ‘Pinturicchio’ 10 della ‘Vecchia Signora’ vi sarebbe anche David Trezeguet. L’ex bomber studia da direttore sportivo e potrebbe dunque tornare a Torino in una veste inedita.

Cambio d’immagine forte, per certi verso ora come ora necessario, per dare il via al nuovo corso bianconero. La Juventus, dunque, può ripartire dalla coppia gol che tante soddisfazioni (e trofei) ha regalato alla tifoseria juventina.