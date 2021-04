Calciomercato Inter, attenzione al possibile ritorno di fiamma per Edin Dzeko: il bosniaco sembra in uscita da Roma, ma spunta l’ostacolo ingaggio

In attesa di concludere un campionato trionfale, l’Inter è già attenta e alla ricerca delle possibili occasioni che il mercato (italiano ed europeo) potrebbero regalare, nel corso della prossima estate. Certo, la situazione societaria dei nerazzurri va ancora appurata, ma intanto la dirigenza meneghina controlla e studia il da farsi, consapevole che per innalzare il livello tecnico di questa rosa c’è bisogno di irrorare l’organico di ricambi di qualità. Soprattutto in attacco, dove continua a mancare un vero e proprio vice-Lukaku e dove verosimilmente ci sarà un nutrito casting per quel ruolo, tra i vari nomi e profili presenti sul taccuino di Marotta, Conte e Ausilio. Uno di questi, però, potrebbe essere una ‘vecchia fiamma’, che in vista della prossima stagione sembra in uscita dalla sua Roma.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rivoluzione Juventus | Doppio clamoroso ritorno!

LEGGI ANCHE >>>Milan e Juventus fuori dalla Superlega | Comunicato UFFICIALE

Calciomercato, Inter-Dzeko: il bosniaco torna di moda, ma occhio all’ingaggio

Secondo quanto rivelato dal portale iberico ‘todofichajes.com’, l’Inter sembra pronto ad accelerare (nuovamente) per Edin Dzeko: l’attaccante bosniaco, infatti, appare ormai in rotta e in uscita dal club giallorosso e potrebbe tornare a gravitare all’Inter di Antonio Conte che, già nell’estate del 2019 aveva provato a sedurre e far suo. A bloccare, però, la possibile trattativa tra l’ex Manchester City ed il club meneghino rischia di scontrarsi contro un ostacolo da non sottovalutare.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ostacolo, infatti, risulta rappresentato dalle richieste salariali di Edin Dzeko: nonostante i 35 anni compiuti a marzo, il bosniaco chiederebbe almeno 7,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra che raffredda e rischia di compromettere l’interesse che l’Inter e le altre pretendenti nutrono per il centravanti giallorosso. Discorso inverso, invece, per il cartellino del calciatore: con un contratto in scadenza nel 2022, la Roma non chiede altro che un piccolo indennizzo per far partire il ‘Cigno di Sarajevo’ già nel corso della prossima estate.