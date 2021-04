Il Milan, dopo essere ufficialmente uscito dalla Superlega, è proiettato al chiudere al meglio l’attuale stagione: occhi al calciomercato estivo, con il clamoroso piano del top club per Gianluigi Donnarumma

Il Milan prepara la complicata sfida di San Siro contro il Sassuolo. Imporsi sulla squadra di De Zerbi equivarrebbe ad accantonare uno degli ultimissimi ostacoli per garantirsi un posto in Champions. Dal calcio giocato al calciomercato, Maldini e Massara devono fare i conti con l’incertezza sul futuro di Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 resta in scadenza il prossimo giugno: spunta un progetto clamoroso del PSG.

LEGGI ANCHE >>>Milan e Juventus fuori dalla Superlega | Comunicato UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan e Inter, sfuma il terzino | Offerta del Liverpool

Calciomercato Milan, PSG su Donnarumma: piano shock

Secondo quanto riportato da ‘Buzz Sport’, il ds del PSG Leonardo avrebbe tutta l’intenzione di puntare su Gianluigi Donnarumma per rinforzare la porta del club francese. Keylor Navas, viene sottolineato, sta però convincendo tutti. Ecco quindi che il dirigente brasiliano avrebbe pensato ad un piano per puntare su Donnarumma dall’estate 2023. Il 30 giugno del 2023, infatti, Navas andrà a scadenza ed il PSG vedrebbe proprio in Donnarumma il sostituto perfetto dell’ex Real.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Un piano che, tuttavia, pare destinato a frantumarsi: senza rinnovo e con la folta concorrenza dei club europei (Juventus in primis), il treno per portare Donnarumma a Parigi passerà probabilmente solo quest’estate. Leonardo adora il calciatore e lo vorrebbe portare sotto la Tour Eiffel, nonostante i piani siano drasticamente cambiati proprio per il probabile mancato rinnovo del portiere campano con il Milan.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, colpo in difesa | Il ‘primo’ acquisto di Maldini

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, firma in arrivo | Colpo dall’Inter!

Situazione dunque in divenire, il Milan rischia di salutare senza incassare nulla uno dei suoi pilastri. Su Donnarumma il PSG è pronto a fare sul serio: non più nel 2023 ma subito, Leonardo resta vigile alla finestra.