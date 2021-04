Continua il caos legato alla nuova Superlega: arriva la sentenza del tribunale di Madrid riguardo alle sanzioni di Fifa e Uefa

Il calcio è stato vittima di un vero e proprio terremoto nelle ultime ore. L’annuncio della nuova Superlega ha destabilizzato l’intero ambiente. Una competizione d’élite, che ha riscontrato la disapprovazione da parte di varie personalità rilevanti nel mondo del football e non solo. La manifestazione è stata fondata da alcuni tra i più importanti club appartenenti al panorama europeo e, tra questi, notiamo la presenza per l’Italia di Juventus, Inter e Milan. L’intenzione da parte delle società in questione sarebbe quella di dare il via alla manifestazione a partire già dalla prossima annata. Tale iniziativa, però, potrebbe seriamente mettere a rischio il futuro delle leghe nazionali, oltre che della Champions League e dell’Europa League. Per questo motivo, Uefa e Fifa vorrebbero mettere in atto sanzioni pesanti per tutti coloro che parteciperanno.

Superlega, tribunale di Madrid | La decisione sulle sanzioni Uefa e Fifa

I due organi istituzionali hanno, infatti, minacciato ufficialmente i club fondatori – con tanto di comunicati e dichiarazioni ufficiali – di escluderli da tutte le coppe europee e anche dalle manifestazioni riguardanti le nazionali. Ci sarebbero, però, novità importanti in questo senso. Stando a quanto riferisce la ‘Reuters’, pare sia arrivata una sentenza preliminare da parte del tribunale di Madrid a proposito delle possibili sanzioni.

Sembra verrà proibito alla Fifa e alla Uefa di bloccare il lancio della nuova Superlega. Non potranno, inoltre, condizionarla, direttamente o indirettamente. Nessuna sanzione, perciò, sarà imposta ai club e ai giocatori aderenti al progetto, almeno fino a quando non si farà maggiore chiarezza.

La decisione, secondo quanto riferisce ‘Calcio e finanza’, sarebbe stata presa a seguito dell’intervento della European Superleague Company SL, che avrebbe richiesto misure precauzionali agli organismi di regolamentazione del calcio riguardo ad eventuali azioni contro la nuova competizione. Primo punto a favore, quindi, per la Superlega, ma la ‘guerra’ non finisce qui e vedremo come evolverà la vicenda che ha sconvolto il calcio mondiale.