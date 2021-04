La Superlega, appena nata, potrebbe già ricevere una forte scossa dall’interno: il club inglese si prepara ad uscire!

Il mondo del calcio potrebbe essere rivoluzionato dalla nuovissima Super League, una competizione che si propone di dominare la scena europea per i prossimi anni e che prevede la partecipazione fissa di 15 club fondatori, che si spartirebbero ricchi compensi annuali per la partecipazione alla stessa competizione. Una scossa che il calcio non si aspettava e che Uefa e Fifa, insieme alle leghe nazionali, stanno tentando di correggere per evitare il peggio, ovvero la creazione di un mondo elitario in cui pochi club si arricchirebbero a discapito degli altri esclusi dalla stessa competizione.

Superlega, il Chelsea fa dietrofront

Le polemiche, negli ultimi giorni, non fanno che aumentare. Le leghe minacciano l’esclusione dei club partecipanti – tra i quali oltre alle italiane Juventus, Inter e Milan ci sono anche le 3 spagnole (Atletico, Barcellona, Real Madri) e 6 inglesi (Chelsea, Tottenham, Liverpool, Man City, Man United, Arsenal) – dalle competizioni nazionali. Arriva però la mossa a sorpresa dopo appena un paio di giorni dall’ufficialità della nuova lega: il Chelsea, uno dei club fondatori, starebbe preparando la documentazione necessaria ad uscire dalla Super League. A riferirlo è la Bbc.

Una presa di posizione forte, quella del Chelsea, significativa nell’ottica delle numerosissime polemiche che si sono aperte sulla questione. I ‘blues’ sembrerebbero dunque aver accolto le richieste dei tifosi, che hanno manifestato con striscioni fuori allo Stamford Bridge invitando i presidente Roman Abramovich a ‘fare la scelta giusta’.